حقوقي بحريني: النظام القطري يكرس موارده للإضرار بجيرانه

قال المشرع والحقوقي البحريني فريد غازي رفيع، إن المقاطعة العربية لنظام الحمدين الحاكم في قطر مستمرة، حتى تتراجع حكومة الدوحة عن سياساتها العدائية والتخريبية تجاه المنطقة.

وفي تصريحات صحافية أشار الحقوقي البحريني، إلى أنه وبعد انقضاء عامين من المقاطعة المشروعة تجاه هذه الدولة الجارة، والمختطفة من قبل نظام عدائي، يكرس كل إمكانياته وموارده للإضرار بجيرانه، لا يزال النهج منهم هو ذاته، بل بوتيرة أكبر من بداية المقاطعة في يونيو 2017.

وشدد غازي على أن استمرار النظام القطري في الغرق بسياسات المؤامرات والدسائس، يمنح دول المقاطعة الأحقية الكاملة وفقا للقانون والأعراف الدولية في الدفاع عن سيادتها، وأمنها الداخلي، واستقرارها، من هذا العبث، والذي تكشف للعلن وللعالم عبر ممارسات التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتحالف مع الدول العدائية لدول الخليج العربي، كإيران وتركيا.

وبين الحقوقي البحريني أن قطر هي من تحتاج لدول الخليج ولمحيطها العربي وليس العكس، مؤكدا أن من يجري من معاندة قطرية، يعكس حالة التخبط التي يعيشها ساسة الدوحة، والذين رأوا في المال وسيلة للإضرار بمحيطهم، وليس للعون والإغاثة ونجدة الشعوب المكلومة، كما تفعل بقية دول الخليج منذ عقود طويلة.