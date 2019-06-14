قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس اليوم الجمعة إن الناقلة التى كانت إحدى ناقلتين تعرضتا لانفجارات أمس الخميس فى خليج عُمان يجرى قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي. وذكرت شركة الهندسة البحرية الهولندية بوسكالس فى وقت سابق اليوم أنه تم تكليفها بإنقاذ الناقلة والناقلة المعطوبة الأخرى فرنت ألتير التى تديرها شركة فرنتلاين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان: الناقلة كوكوكا كاريدجس تتجه صوب ميناء خورفكان إماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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