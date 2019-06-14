الكويت: حادث تصادم لناقلة نفط مع باخرة سنغافورية بميناء بنجلاديش

وقالت (ناقلات النفط) الكويتية - في بيان صحفي - إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث، بعد أن أتمت عملية تفريغ شحنتها بشكل طبيعي وآمن في ميناء (شيتاغونج) ببنجلاديش، موضحة أن الحادث وقع أثناء مغادرة الناقلة للميناء، بإشراف وإرشاد كاملين من سلطة الميناء، حسب إجراءات وقوانين الملاحة العالمية.
وأوضحت أن الحادث جاء نتيجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة، مشيرة إلى أن الحادث لم يتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشرية من جميع الأطراف، وأن الوضع تحت السيطرة، في حين أن الناقلة (برقان) حاليا راسية بأمان على رصيف الميناء البنجلاديشي، بإشراف وسلطة الميناء بالتنسيق مع الشركة، لضمان سلامة الناقلة وأفرادها.
وأكدت (ناقلات النفط) الكويتية أن عمليات الشركة لم تتأثر جراء الحادث، مؤكدة استمرارها في تأدية خدماتها الطبيعية كالمعتاد، فيما سيتم إجراء التحقيق في حادث التصادم؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتها.
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