أمن وحراسة.. السعودية تُعلن عن وظائف نسائية جديدة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية ، عن وظائف نسائية جديدة. وفتح الإدارة باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول — جندي". ​وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوظيفة هي القيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة. وأشارت الإدارة إلى أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر — التوظيف).

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