شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الهجوم على ناقلتي نفط عمل إجرامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجزائر)

أدانت الجزائر بقوة الهجوم الذي تعرضت له أمس (الخميس) ناقلتي نفط في بحر عمان, وعدت هذا العمل الإجرامي تهديدًا صارخًا لحرية الملاحة والنقل البحريين اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت في بيان صادر اليوم (الجمعة) عن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائري عبدالعزيز بن علي الشريف، ضرورة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة، مجددة دعوتها إلى تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية.