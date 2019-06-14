شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قتيلاً بقصف على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 28 شخصاً في قصف لقوات النظام السوري وروسيا استهدف مناطق عدة في شمال غربي سورية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة).

وأحصى المرصد مقتل 7 مدنيين جراء الغارات والقصف الذي طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات النظام السوري وأخرى روسية بمقتل 21 من فصائل معارضة أخرى.