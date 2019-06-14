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28 قتيلاً بقصف على شمال سورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 28 شخصاً في قصف لقوات النظام السوري وروسيا استهدف مناطق عدة في شمال غربي سورية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة).

وأحصى المرصد مقتل 7 مدنيين جراء الغارات والقصف الذي طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات النظام السوري وأخرى روسية بمقتل 21 من فصائل معارضة أخرى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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