شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قتيلاً بقصف على شمال سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)قتل 28 شخصاً في قصف لقوات النظام السوري وروسيا استهدف مناطق عدة في شمال غربي سورية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة).
وأحصى المرصد مقتل 7 مدنيين جراء الغارات والقصف الذي طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات النظام السوري وأخرى روسية بمقتل 21 من فصائل معارضة أخرى.
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