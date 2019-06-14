ترمب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط ولن نسمح بامتلاكها أسلحة نووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، د ب أ - مكة المكرمة، واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن «إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان»، وكشف في مقابلة مع «فوكس نيوز» أمس أن صور ناقلتي النفط تظهر أن إيران «هي من نفذ» التفجيرات. وشدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران «بامتلاك أسلحة نووية».

وردا على سؤال حول كيفية كبح إيران، قال الرئيس الأمريكي «سنرى»، وتعهد بأن «خليج عمان لن يغلق، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا»، مبينا أن إيران لن تتمكن من إغلاق مضيق هرمز «لفترة طويلة».

من جهة أخرى أعلن ترمب أنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملة انتخابات الرئاسة 2020.

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وأضاف ترمب خلال مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) «إنه ليس تدخلا، هم لديهم معلومات، وأعتقد أنني سأحصل عليها».

وتأتي تصريحات ترمب بينما يواجه تحقيقات في الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات 2016.

وبسؤاله عما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم إنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، رد ترمب قائلا «أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين. أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع».

ولقيت هذه التصريحات انتقادات، حيث وصفها كبير الديمقراطيين باللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب جيري نادلر، بأنها «صادمة»، وقال «لماذا يسمح ترمب لنفسه أن يكون مدينا لقوة أجنبية».

كما أنه من المرجح أن تضيف تعليقات ترمب إلى حالة الغضب تجاهه من جانب معارضيه وسط دعوات لعزله في أوساط الحزب الديمقراطي المعارض، واتهامات له بأنه يعد نفسه فوق القانون.