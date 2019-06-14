الهند تقترح عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب.

وقال مودي خلال قمة منظمة شنجهاي للتعاون أمس «لقد زرت سريلانكا الأحد الماضي، ورأيت آثار العمل الإرهابي. إنه أمر فظيع، لذلك ينبغي لجميع القوى الإنسانية في بلادنا أن تتحد لمحاربة الإرهاب، ويجب على الدول التي تدعم وتمول الإرهاب تحمل المسؤولية».

وأضاف أن الهند تدعو لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب.

هذا وتعقد قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون في بشكيك عاصمة قرغيزستان، حيث تترأس قرغيزستان هذا العام منظمة شنجهاي للتعاون.