ميليشيات الحوثي تواصل إرهابها تنفيذا لأوامر وأجندات إيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل صعدت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من عملياتها الإرهابية تنفيذا لأوامر وأجندات إيرانية، وذلك بإطلاقها خمس طائرات بدون طيار «مسيرة» باتجاه مطار أبها الدولي وخميس مشيط صباح أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراضها وإسقاطها، وذلك بعد يومين من إطلاقها مقذوفا معاديا على مطار أبها أصيب على إثره نحو 26 مدنيا، وإعلانهم المسؤولية الكاملة عن الهجوم الإرهابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وأضاف أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكدا الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.واعترفت ميليشيات الحوثي بشن هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة إيرانية الصنع على مطار أبها، وقالت قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثي إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كا على مطار أبها.

تقدم ميداني

ميدانيا تمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة جبل المشمر في حلحال غرب مديرية الأزارق بالضالع بعد سيطرتها على تلال القرمايد والسد والرزمة التي تعد البوابة الشمالية لمديرية قعطبة بالتزامن مع السيطرة على سلسلة جبال منطقة الزبيرية وغلق.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة تواصل تقدمها باتجاه جبال ومناطق العود المحاذية لمحافظة إب، وفي محور مريس بالضالع استعادت قوات الجيش السيطرة على منطقة الدوير التي منها بدأت تشدد بالخناق على المناطق المحيطة بمنطقة باب غلق الاستراتيجية، كما يجري التقدم لاستعادة هذه المنطقة التي تمثل البوابة الرئيسة لمناطق وقرى شليل وهجار وبيت الشوكي وعزاب وبيت الشرجي وهي قرى تابعة لمنطقة العود أولى المناطق والقرى التي سيطر عليها الحوثيون مطلع أبريل من العام الماضي.

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وفي الجوف على الحدود اليمنية السعودية أحبطت قوات الجيش الوطني محاولات حوثية لاستعادة مواقع خسرتها في وقت سابق، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة. وشنت مدفعية الجيش الوطني قصفا عنيفا على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بالجوف شمال شرقي البلاد. واستهدف القصف مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية، في جبهة العقبة شمالي شرق مركز المحافظة.

خروقات حوثية

وفي الحديدة لقي قناص حوثي مصرعه بعد استهدافه المتكرر للأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل الحديدة، التي تشهد خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات المدعومة إيرانيا.

وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن وحدة مكافحة القناصة في حراس الجمهورية أجهزت الساعات الماضية على قناص حوثي بعد أن تمكنت من تحديد موقع تمركزه في سطح مبنى سكني قريب من جولة الحلقة بالحديدة، مشيرا إلى أن القناص كثف خلال الـ24 ساعة الماضية إطلاق رصاصاته صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين بالحديدة، وتحديدا شمال شرق معسكر الدفاع الساحلي قبل أن يلقى مصيره المحتوم، كما وثقته عدسة الإعلام العسكري.

وكانت وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية أجهزت على اثنين من قناصة الميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، نهاية الشهر الفائت، بعد رصد دقيق لمصادر نيرانهما المستهدفة للأحياء السكنية المحررة.

مشاهدات يمنية