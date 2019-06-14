شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: زوارق إيرانية تعيق قطر ناقلة نفط في خليج عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول أميركي أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قطر ناقلة النفط "فرونت ألتير" في خليج عمان.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، الجمعة، أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من قطر ناقلة النفط النرويجية المعطوبة في خليج عمان.

ولم يفصح المسؤول الأميركي عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بالموقف الناشب بين الزوارق الإيرانية السريعة وقاربي القطر اللذين كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدا، عقب تعرضها لأضرار من هجمات وقعت الخميس.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت 3 انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

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كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوماً استهدف سفينة يابانية أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وقالت شركة فرونتلاين النرويجية، الجمعة، إنه تم خلال الليل إخماد الحريق في الناقلة فرونت ألتير التي تعرضت أمس لهجوم في خليج عمان.

وأضافت الشركة المالكة للناقلة في بيان "عمليات تبريد الناقلة مستمرة والناقلة مستقرة". وتابعت: "لم يتم تسجيل حدوث تسرب أو تلوث بسبب الناقلة في الوقت الحالي".

أما ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، فقد تم قطرها بنجاح إلى داخل المياه الإقليمية الإماراتية، الجمعة، من موقع الهجوم في بحر عُمان.