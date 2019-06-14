الشهيد "أحمد منسي" بطل القوات المسلحة ..... صُنف من أقوى مائة قائد صاعقة فى العالم وأحبط ١٢٥ عملية إرهابية فى سيناء

اعداد محمد بشاري

شهداء القوات المسلحة الأبطال كثيرون، لكن أسطورة المقدم أحمد منسى، صاغها الجنود، لأن تصرفات هذا البطل لم تكن معروفة على نطاق واسع، إلا بعد أن لقى ربه فى معركة الشرف المستمرة على أرض سيناء، إذ كان يسبق جنود كتيبته إلى الاشتباك مع الإرهابيين.

كما لم يكن غريباً أن يكون الشهيد أحمد منسى معروفاً فى القوات المسلحة بـ«الأسطورة» وأن يتصدر اسمه نشيد الصاعقة «قالوا إيه»، إذ إن قائد الكتيبة «103 صاعقة»، مقاتل من طراز مختلف، لا تفارق الابتسامة وجهه رغم المعارك الشرسة التى خاضها وسلسلة الانتصارات التى حققها فى مواجهة الإرهابيين فى مناطق مختلفة من سيناء.



من هو البطل أحمد المنسي

الشهيد البطل العقيد أح أحمد صابر المنسي، وُلد في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1977 م والتحق بالكلية الحربية و تخرج ضمن الدفعة 92 حربية ضابطًا بوحدات الصاعقة، خدم الشهيد لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم "SEAL"عام 2001، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان عام 2013 وتولى الشهيد قيادة الكتيبة "103" صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامي حسنين الذي استشهد في شهر أكتوبر عام 2016، والشهيد كان مشهودًا له بالكفاءة والانضباط العسكري وحسن الخلق من الجميع وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

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تاريخ استشهاده

استشهد البطل ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح في 7 يوليو الماضي عام 2017، مقدمين أرواحهم ثمنا للدفاع عن الوطن، ولتروي دمائهم الذكية أرض الفيروز، أو أرض الأنبياء.

الأسطورة أحمد المنسي في سطور

- ‏بطل خارق للعادة صنف من أقوى مائة قائد صاعقة فى العالم.

- البطل قام بأحباط ١٢٥ عملية أرهابية فى سيناء وأنقذ حياة ٦٠٠ جندى فى ٤ شهور.

- البطل دخل جاب حبارة (الارهابي) من قلب غزة فى ٩ دقائق.

- البطل دخل جبل الحلال قبل تطهيره ب١٤ يوم ومكث به كل هذة الفترة وسط الأرهابيين رصد كل تحركاتهم أتصالتهم.

- البطل ‏قبض على شبكة تجسس فى سيناء ظلت تعمل ٣ سنين وتم تكريمه من وزير الدفاع على هذة المهمة.

- البطل ده يوم أستشهاد العقيد رامى حسنين قام بأنزال أكبر قوات فى سيناء بعد حرب أكتوبر وقام بتصفية ٣٨٩ أرهابى والقبض على ١٢٠ نافق

- البطل ده تم تكليفه بالقبض ‏على ٧ تكفيريين شديدى الخطورة وأصيب بطلقة بذراعه بعد أن قتل ٥ منهم.

- البطل ده كان محبوب جدا من جنوده لأنه كان بيتقدمهم فى المداهمات والكمائن ويحرص على حياتهم.

رحم الله البطل أحمد منسى وجميع شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته