الداخلية : ضبط ٢ طن حشيش و٨ ملايين قرص مخدر عبر ميناء بورسعيد

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في إحباط شحنة مخدرات وزنت قُرابة ٢ طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص مخدر لعقار “الكبتاجون” قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد وذلك في ثان ضربة أمنية خلال أيام ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد، حسبما أفاد نشر على صفحة الداخلية اليوم الجمعة على فيس بوك.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد نجح فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة.. حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين “يحملون جنسية إحدى الدول العربية” جلب شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش وأقراص “الكبتاجون” ، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل ، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص ” ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية”) .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية .. تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد ، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط 9540 طربة من مخدر الحشيش بلغ وزنهم طنا و٩٧٦ كيلوجراما ونحو ٤ ملايين قرص من عقار “الكبتاجون” المخدر .

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل “أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية” حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور.

وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار “الكبتاجون” مخبأة داخل شحنة “تفاح” ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات .

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص ” يحمل جنسية إحدى الدول العربية ” حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط ٤ ملايين و٤٠٠ ألف قرص لعقار “الكبتاجون” المخدر .

وبلغ إجمالي القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ١٤٤ مليون جنيها .

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى استهداف باقى عناصر التشكيل داخل البلاد.