أبو الغيط: تطورات الخليج قد تؤدي لتصعيد وإيران تدفع المنطقة نحو المواجهة

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "التطورات في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة في المنطقة"، داعياً إلى التهدئة.
ورأى أن "هناك جهة معينة في المنطق تسعى إلى تصعيد المواجهة في المنطقة"، مشددا على أنه "لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع إيران وندعوها للتراجع عن سياساتها"، مشيراً إلى أن "إيران تدفع المنطقة نحو المواجهة".
ولفت الى أن "التطورات الأخيرة تذكرنا بحرب الخليج والوضع في الخليج متوتر للغاية"، مضيفا: "طهران تعتقد أن الدفاع عن نفسها يتطلب محاولة التأثير على الإقليم".
وشدد أبو الغيط على أن "الاقتصاد العالمي قد يواجه وضعا خطيرا في حال تصاعد التوتر"، معتبرا أن "الحسابات الإيرانية حاليا جميعها خاطئة".
وأكد أن "الجامعة العربية ستواصل مطالبة إيران بوقف تصرفاتها"، مؤكدا أن "مجلس الأمن مطالب باتخاذ موقف حاسم من التصرفات الإيرانية كما علينا أن نبحث عن من يريد تعقيد الموقف في الإقليم ومواجهته كما يجب على الدول العربية أن تسعى للتواصل مع موسكو وإقناعها بوجهة نظرها".
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