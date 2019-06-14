الراعي: ليتحمل المعنيون مسؤلياتهم حيال المواطنين في ظل الظروف الصعبة

لفت ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ خلال افتتاح "المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين"، وتكريس مذبح ​كنيسة السيدة​ في دير مار سركيس وباخوس في ريفون إلى "اننا اليوم، وانطلاقا من واقعنا الأليم الذي نعيشه، نأمل في أن يحقق شبابنا وشاباتنا مهاراتهم، ويستفيدون من تعبهم، ريثما تنجلي الأيام الصعبة عن بلدنا الحبيب وتنفرج علينا باذنه تعالى"، مشيراً إلى أن "الحلم تحقق ورأيناه الآن بصورة أوضح، ويبقى تطبيقه عمليا على الأرض".

وأشار إلى أن "لقاءنا الليلة هو جزء من ​السينودس​ المقدس فنحن طرحنا موضوع الشأن الاجتماعي وكانت هذه محطة أساسية في السينودس"، مشدداً على "ضرورة ان يتحمل المعنيون في ​لبنان​ مسؤلياتهم حيال المواطنين الذين يعانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مضيفاً: "لطالما تأسفت لرؤية هذا الدير العريق مهدما، ولكنني فكرت دائما بان هذا المركز يجب ان يرمم، لكي تعود اليه هو المكان الذي عاش فيه البطاركة والمطارنة والكهنة وابناء هذه البلدة حياته المليئة بنفحات القداسة".

وتابع: "نشكر للجميع تقديمهم العون إلينا، لخدمة شعبنا في هذا المكان، وننطلق من واقع مؤلم يعيشه شعبنا، من قلة عمل وقلة انتاج، وشبان وشابات لا يعملون مع ندرة فرص العمل، في ظل وضع اقتصادي خانق، ولكننا بافتتاح هذا المركز نأمل في أن يحققوا مهاراتهم ويستفيدوا من تعبهم حتى تنفرج علينا في بلدنا الحبيب لبنان"، مشيراً إلى أن "هذه اهدافنا من مؤسساتنا، ونحن على يقين الان ان غبطة ابينا البطريرك المثلث الرحمة مار نصر الله بطرس صفير ينظر إلينا بفرح ويباركنا".