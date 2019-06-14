قائد الجيش عرض مع الاحمد ودبور وابوالعردات اوضاع المخيمات

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في اليرزة، الوزير الفلسطيني لشؤون ​اللاجئين​ ​عزام الأحمد​ يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان ​أشرف دبور​ وأمين سر منظمة التحرير ​فتحي أبو العردات​، وجرى التداول في أمور تتعلق بأوضاع ​المخيمات الفلسطينية​.

كما استقبل العماد عون ميشال سلامة، وسلمه درعا تقديرية وكتاب شكر على تقديمه هبة عينية لصالح الجيش.