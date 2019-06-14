قائد الجيش عرض مع الاحمد ودبور وابوالعردات اوضاع المخيمات

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير الفلسطيني لشؤون اللاجئين عزام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وجرى التداول في أمور تتعلق بأوضاع المخيمات الفلسطينية.
كما استقبل العماد عون ميشال سلامة، وسلمه درعا تقديرية وكتاب شكر على تقديمه هبة عينية لصالح الجيش.
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