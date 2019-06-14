محاضرة لمكتب الوطني الحر بزحلة عن الإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي

نظمت لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء زحلة في مكتب "​التيار الوطني الحر​" في زحلة محاضرة تحت عنوان "الإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي، بين المعرفة الإيجابية و التأثيرات السلبية".

وحذر الخبير التربوي كميل شديد من "مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي في حال الإستخدام المفرط لها والذي قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة يصعب حلها في المستقبل"، مشدداً على "التأثير السلبي على التواصل بين الأصدقاء وبين أفراد الأسرة".