أكدّت مصادر مطلعة ومتابعة للمحطة، عن ما يثار حول نية وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ الاستئثار بالمراكز التي تخصهما وإقصاء الآخرين، أن "لا إقصاء ولا اختزال لأحد لكن المطلوب تعيين الأفضل"، مشيرًا إلى أن "ما حكي عن استئثار هو في إطار المعارك الافتراضية لا أساس لها وهي تهدف الى محاولة التطويق لا أكثر"، مضيفًا أن "ما يؤخر ​التعيينات​ هو عدم الاتفاق على المرتكزات وآلية التعيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV: ما يؤخر التعيينات هو عدم الاتفاق على المرتكزات وآلية التعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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