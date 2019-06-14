NBN: النيران على متن ناقلتي النفط في عمان سعّرت الاشتباك الأميركي الإيراني مجدداً

أكّدت قناة NBN، في نشرتها المسائية، أن "النيران على متن ناقلتي ​النفط​ في خليج عُمان سعّرت الإشتباك الأميركي - الإيراني مجدداً"، مشيرة إلى أن "​واشنطن​ سارعت إلى إتهام ​طهران​ باستهداف الناقلتين الأمر الذي قرأه الإيرانيون إنتقالاً للولايات المتحدة وحلفائها ومعهم ​إسرائيل​ إلى الخطة البديلة أي دبلوماسية التخريب".

ولفتت إلى أن "موسكو دعت بدبلوماسية إلى عاقلة ضبط النفس وعدم إستخلاص نتائج متسرعة فيما أعلن ​العراق​ بعد إتصال بين رئيس وزرائه ​عادل عبد المهدي​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ السعي إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الأميركيين والإيرانيين"، موضحة أن "في المنطقة أيضاً، كان مطار أبها تحت الإستهداف للمرة الثانية في غضون أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة حيث نفذ سلاح الجو اليمني المسير عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K ما أدى الى توقف الملاحة الجوية في المطار، فيما أعلن ​التحالف العربي​ عن إسقاط خمس طائرات مسيرة. فإلى أين تتجه الأمور في منطقة ​الخليج​؟"

وشددت على أن "التداعيات الاقتصادية برزت على الفور بارتفاع ملحوظ في سعر النفط فيما تبقى التداعيات ال​سياسة​ والأمنية في دائرة الرصد والترقّب لما ستحمله الأيام المقبلة"، مبينة أن "في لبنان، هدأت محركات ورشة درس ​الموازنة​ في لجنة المال اليوم لتعاود نشاطها الاثنين المقبل، فيما يهلّ مجلس الوزراء في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل في السراي بجدول أعمالٍ خالٍ من التعيينات".

وأضافت أن "تردّدات اجتماع ​وزارة المالية​ حول ​الجامعة اللبنانية​ تعرضت لتشويش رغم أنه حمل أجواءً إيجابية وتمّ خلاله الأخذ بكل هواجس الأساتذة ووضعت خلاله أيضًا خارطة عمل عبر تكليف وزير المال فريق عمله دراسة موازنة الجامعة اللبنانية كما التعهد برفع باقي المطالب إلى لجنة المال والهيئة العامة وفق ما أكد وزيرا المال علي حسن خليل والتربية أكرم شهيب اللذان أسهبا في التوضيح وتفنيد مجريات الاجتماع دحضًا للمغالطات".

واعتبرت أن "الموازنة بالموازنة تذكر، فما تضمنته كان موضع ثناء من قبل المدير الإقليمي للبنك الدولي "ساروج كومار جاه" الذي اعتبر أن ما تحمله من إصلاحات يعتبر مشجعاً للمجتمع الدولي ويدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة"، مشيرة إلى أن "تجديد ​البنك الدولي​ بما تعهد به من تمويل لعدد من القطاعات في لبنان أكد عليه كومار جاه خلال لقائه اليوم وزير المال علي حسن خليل".