LBC: الحريري سيتحدث خلال جلسة الثلاثاء بموضوع الموازنة والاضرابات وحادث طرابلس

علمت قناة "LBC" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيتحدث خلال جلسة الثلاثاء بموضوع ​الموازنة​ والاضرابات والحادث الامني في ​طرابلس​ وجلسة ثانية ستعقد الخميس".

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