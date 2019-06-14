أكد المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث تلفزيوني له "انني سأطلب المستندات من النائب ​جميل السيد​ التي تناول بها ملف الإتصالات وسأفتح تحقيقا بالموشوع الأسبوع المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضي ابراهيم: سأطلب من السيد المستندات المتعلقة بملف الاتصالات لفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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