رئيس بلدية بعلبك: هناك خلل في المدينة ولكن لا يمكن ان نقول أن الامن متفلت

لفت رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك خللا في المدينة ولكن لا يمكن ان نقول أن الامن متفلت ونطلب من ​الاجهزة الامنية​ التشدد أكثر لانه لدينا مهرجانات وزوار وبعلبك آمنة".

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