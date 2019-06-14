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قالت أجهزة الإنقاذ الصينية إن ما يصل إلى 61 شخصاً لقوا حتفهم وتم إجلاء 356 ألفاً آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد هذا الأسبوع.
وفي بيان نُشر في وقت متأخر يوم الخميس أعلنت وزارة الطوارئ الصينية انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضي الزراعية جراء السيول وهي خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكي).
وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التي اجتاحت مناطق تمتد من إقليم غوانغدونغ في جنوب شرق البلاد حتى تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانغتسي.
وتعاني الصين خلال فصل الصيف من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.
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الصين تعلن مقتل العشرات وإجلاء الآلاف جراء الفيضانات جنوب ووسط البلاد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.