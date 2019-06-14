شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عازر بعد تكريمه بألمانيا : رئيس ألمانيا طالب بإحتفال يليق بي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الإنفاق العالمي ، إن عمدة ولاية دورتموند الألمانية ، والذى حضر ممثلا للرئيس الألمانى لتسليم جائزة وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى رسميا لى .

واضاف أن عمدة ولاية دورتموند الألمانية ذكر أن هانى عازر خير سفير لمصر في ألمانيا، وأنه حلقة الوصل بين الدولتين، وأن رئيس ألمانيا طالبه بضرورة الاحتفاء بالمهندس هاني عازر كنموذج إيجابي ومؤثر في المجتمع الألماني.

وكان طالب المهندس العالمى الكبير المصريين فى الخارج ، بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق ذاتهم أولا وتحقيق النجاح لبلادهم ثانيا، مؤكدا أن مصر دائما لا تنسى أبنائها النابغين فى أى مكان وأى مجال.

وتم التكريم فى حضور سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى ، وأبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر ، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض فى كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة فى ألمانيا وبخاصة إسهاماته فى العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.