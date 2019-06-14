شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عازر بعد تكريمه بألمانيا : الدولة المصرية تهتم بأبناءها فى الخارج وفخور بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

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قال الدكتور مهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الإنفاق العالمي ، إن الحضور المشرف فى حفل تكريمى اليوم فى ألمانيا من قيادات الدولة المصرية ، والممثلة فى وزارة الهجرة يؤكد أن الدولة المصرية تهتم بجميع أبناءها بالخارج ، وتهتم بكل العلماء بمختلف دول العالم .

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وأضاف خبير الأنفاق العالمي ، أن الرئيس الألمانى كان حريص على أن يكون الحفل يليق بقيمته الكبرى فى ألماانيا، لافتا أن أن عمدة ولاية دورتموند الألمانية ذكر إن الرئيس الألماني طالبه بإقامة حفل يليق باسم وقيمة هاني عازر لأنه رجل يتلهف عليه العالم.

وتابع أن عمدة ولاية دورتموند الألمانية قال أن هانى عازر يعتبر يعتبر الجسر الذي يربط بين الدولتين مصر وألمانيا .

وتم التكريم فى حضور سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى ، وأبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر ، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض فى كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة فى ألمانيا وبخاصة إسهاماته فى العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

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