بلومبرج: حكومة السعودية تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع العام المقبل.
ونقلت الوكالة، بحسب ما أوردته "الحرة"، عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم، إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.
كما أن هناك حديثا عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمال الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وتتابع الوكالة، أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئيا، حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى وفي المنتجعات الجديدة التي تعتزم المملكة بناءها.
وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرج.
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