"قومي المرأة" يشارك في أعمال مؤتمر حقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة ممثلا للمراة المصرية ذات الإعاقة في أعمال الدورة الـ12، لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والذي بدت أعماله بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

مثل المجلس في الاجتماعات النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس مقررة لجنة المراة ذات الإعاقة والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، وشارك في الاجتماعات عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى ممثلين لوفود من معظم دول العالم.

قالت "هجرس"، إن الاجتماعات ناقشت موضوعات هامة من بينها الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، مع المجتمع من خلال المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والرياضة.

وأشارت "هجرس"، إلى أن مشاركة المجلس القومى للمرأة، تاتى ضمن جهود المجلس للاستفادة من التجارب العالمية في مجال دمج المراة المصرية ذات الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة وسبل دعم قضاياها وأطر حل مشكلاتها.