الجيش السوري يُعلن قتل إرهابيين وتدمير تمركزاتهم في ريفي إدلب وحماة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (أ ش أ)
أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة، تمكن وحدات تابعة له من قتل عدد من الإرهابيين وتدمير عتاد ومنصات صواريخ كانوا يستخدمونها للاعتداء على المناطق الآمنة بريفي أدلب وحماة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المجموعات الإرهابية جددت انتهاكاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ والقذائف المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب، حيث قامت على الفور وحدات من الجيش بالرد على مصادر إطلاق القذائف قضت خلالها على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين، ودمرت عتاداً لهم ومنصات إطلاق صواريخ تعود للارهابيين.
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