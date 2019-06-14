اليابان تدين الهجوم على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الخميس، واصفا إياه بأنه يعد تهديدا للملاحة الآمنة. تهديدا للملاحة الآمنة. وقال آبي - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفاصيل الزيارة التي قام بها إلى إيران، مشيرا إلى أن ترامب أعرب عن شكره له لمحاولته المساعدة في تهدئة حدة التوترات في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه يعتزم مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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