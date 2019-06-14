تدمير أوكار لداعش في عملية تطهير صحراء الجزيرة بين الأنبار ونينوي

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، اليوم الجمعة، عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش"، وذلك ضمن عملية تطهير صحراء "الجزيرة" بين محافظتي الأنبار ونينوي.
وقال المحمدي - في تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - "إن قيادتي عملياتالجزيرة ونينوي نفذتا عملية تفتيش مشتركة في صحراء الجزيرة غربي البلاد، بإشراف ومشاركة القادة الميدانيين للقيادتين، وبالاشتراك مع كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش،
وأوضح أنه تم تفتيش دقيق لكافة المناطق وتدمير أوكار لتنظيم "داعش"، وإيصال رسالة واضحة لهم، بأنه لا يوجد أي مكان في أرض العراق يمكن أن يأويهم.
وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتي الأنبار ونينوي.
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