مصرع 5 من الشرطة الهندية في كمين بولاية جهارخاند

لقي خمسة من أفراد الشرطة الهندية حتفهم إثر كمين نصبه لهم مسلحون اليوم الجمعة بالقرب من مدينة "جمشيدبور" بولاية "جهارخاند".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن المسلحين قاموا بإطلاق النار عندما كان أفراد الشرطة يقومون بدورية في أحد الأسواق المحلية بمقاطعة "سارايكيلا"
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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