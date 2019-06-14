اخبار العالم

مصرع 5 من الشرطة الهندية في كمين بولاية جهارخاند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 لقي خمسة من أفراد الشرطة الهندية حتفهم إثر كمين نصبه لهم مسلحون اليوم الجمعة بالقرب من مدينة "جمشيدبور" بولاية "جهارخاند".

 

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن المسلحين قاموا بإطلاق النار عندما كان أفراد الشرطة يقومون بدورية في أحد الأسواق المحلية بمقاطعة "سارايكيلا"

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
التي تبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة "جمشيدبور"، ثم قاموا بعد ذلك بسرقة الأسلحة التي كانت بحوزة أفراد الشرطة القتلى.


ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 5 من الشرطة الهندية في كمين بولاية جهارخاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا