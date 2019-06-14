إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان (الواقعة بين قلقيلية ونابلس شمال الضفة الغربية).

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف المطاط، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما،

جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفا أن الجنود اعتدوا على طواقم الصحافة واتخذوهم دروعا بشرية، قبل أن يطردوهم من مكان المواجهات.



وقال شتيوي "إن جنود الاحتلال نصبوا كمينا بين حقول الزيتون بهدف استدراج الشبان لاعتقالهم، إلا أنه تم كشفهم"، مشيرا إلى أن الجنود اقتحموا

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عددا من منازل القرية واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.



من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالثوابت الوطنية، ومحاولات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.