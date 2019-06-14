الاتحاد الأوروبي يزيل دومينيكا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه تمت إزالة جزيرة دومينيكا من اللائحة السوداء للملاذات الضريبية التى وضعها التكتل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي -في بيان أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم - أن الجزيرة الواقعةفي البحر الكاريبي أحدثت تغييرًا في قواعدها الضريبية بغرض الامثال لمتطلبات التكتل الأوروبي الذي تهدف إلى الحد من مخاطر التهرب الضريبي.
فيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يزال 11 ولاية قضائية مدرجة على قائمة التكتل السوداء للملاذات الضريبية حول العالم من بينها: ساموا الأمريكية، وبيليز بأمريكا الوسطى، وفيجي، وجزيرة جوام ، وجزر مارشال، وساموا، وترينيداد وتوباجو جنوب البحر الكريبي، وجزر فيرجن الأمريكية، وفانواتو..
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