"الإنتربول" يعلن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسين في اعتداءات سريلانكا

أعلنت "منظمة الشرطة الدولية" (إنتربول) الجمعة، اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 أبريل.

وأكدت المنظمة في بيان، القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاماً، مع أربعة مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول "إشعاراً أحمر" بتوقيفهم.

وقدمت الشرطة ملهان على أنه "مسؤول كبير" في جماعة "التوحيد الوطنية" التي يشتبه أنها مسؤولة عن اعتداءات 21 أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلاً، والتي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي. وكان انتحاريون فجروا آنذاك أنفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح.

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وقال الأمين العام لمنظمة "الإنتربول" يورغن ستوك في البيان، إن "توقيف وتسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات، يشكل مرحلة مهمة في التحقيق".

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وبعد الاعتداءات نشر الإنتربول، مقره في ليون (وسط شرق فرنسا)، فريقاً لمساعدة السلطات المحلية. وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الإرهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 مايو.