باكستان والصين وكوريا الجنوبية تدين هجوم الحوثيين الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدانت باكستان والصين وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشات الحوثي على مطار أبها الدولي في السعودية، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن "الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية".
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من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "الحكومة ندّدت بشدة بالهجوم الإرهابي الذي هدّد أرواح المدنيين وسلامتهم".
كما قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن "باكستان تؤكد مجدداً دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها".
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