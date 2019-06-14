كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الخميس، واصفا إياه بأنه يعد تهديدا للملاحة الآمنة.

وقال آبي - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفاصيل الزيارة التي قام بها إلى إيران، مشيرا إلى أن ترامب أعرب عن شكره له لمحاولته المساعدة في تهدئة حدة التوترات في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه يعتزم مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.