كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب عام يشل حركة الحياة فى البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه حكومة الرئيس البرازيلى جير بولسونارو، اليوم الجمعة، أول إضراب عام ضد إدارته، والذي دعت إليه النقابات العمالية لرفض إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي تمت مناقشته في الكونجرس وتخفيضات في ميزانية التعليم.

واستيقظت ساو باولو وبعض مدن البلاد على الحصار على الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام التي تأثرت جزئيًا بالبطالة، وأحرق مجموعة من المتظاهرين إطارات السيارات على أحد الطرق السريعة الرئيسية في ساو باولو واحتلتها صرخة "الإضراب العام"، بينما عززت الشرطة الدوريات في الشوارع.