كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي وتحتج على تدخل واشنطن في شئون هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الجمعة/ استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بكين وتقديم احتجاج رسمي للجانب الأمريكي على التصريحات والأفعال المتعلقة بتعديلات حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ -في تصريحات صحفية- إنه غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل، مشيرا إلى أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة للصين، وشئون هونج كونج صينية داخلية.

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وأضاف تشنغ أن الصين مستاءة بشدة من التعليقات الخاطئة والتدخل في تعديلات القانونين من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وتعارضها بحزم.

وتابع تشنغ "نحث الجانب الأمريكي على اتباع نهج منصف وعادل فيما يخص التعديلات القانونية لقوانين حكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، واحترام العملية التشريعية الطبيعية الخاصة بالحكومة هناك، والتوقف على الفور عن التدخل في شئون هونج كونج بأي شكل من الأشكال، وعدم اتخاذ أي فعل من شأنه الإضرار بالازدهار والاستقرار في المنطقة (هونج كونج)".

وأشار تشنغ إلى أن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات، استنادا لما يتخذه الجانب الأمريكي في المستقبل.