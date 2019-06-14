بعد تأسيس لجنة لمناهضة تشميع البيوت..حقوقيون يحتجون أمام بيت شمعته السلطات

على إثر إقدام السلطات على تشميع بيوت عدد من أعضاء جماعة “العدل والإحسان”، أعلنت لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، أمام منزل أحد أعضاء جماعة “العدل والإحسان”، بعد تشميعه من طرف السلطات، في عين الشق، في الدارالبيضاء.

وأكد خالد البكاري، نائب منسق لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء، في حديثه مع “اليوم 24″، أن أسباب تأسيس لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء، جاءت نتيجة إقدام السلطات على تشميع العديد من البيوت من دون “وجه حق”.

وأشار البكاري إلى أن “مجموعة من الإطارات السياسية، والمدنية، والحقوقية، وفعاليات ديمقراطية في الدارالبيضاء، من مختلف توجهاتهم، عقدت سلسلة من المشاورات، والاجتماعات، تداولت فيها ما أقدمت عليه السلطات من تشميع للعديد من البيوت في العديد من المدن المغربية”، معتبرة ذلك “خرقا سافرا للقانون، وشططا في استعمال السلطة، وانتهاكا لحرمة ممتلكات المواطنين، تحت ذرائع واهية، فقط، لأنهم أعضاء في جماعة العدل والإحسان”.

يذكر أن جماعة العدل والإحسان، أعلنت، يوم أول أمس الأربعاء، عن تشميع 4 بيوت جديدة لها، في كل من مدن مراكش، وتطوان، والمضيق.

وأضافت الجماعة ذاتها أنه بعد هذه الخطوة، فإن هذه البيوت المقفلة تضاف إلى 14 بيتا شمع سابقا، أربعة منها في الشرق، بينهم بيت الأمين العام للجماعة في وجدة، محمد عبادي.