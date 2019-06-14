صفاء وهناء تخضعان لعملية تجميلية – صور

كشف التوأم، المغنيتان صفاء وهناء، أمس الخميس، أنهما أجريتا عملية تجميلية، أخيرا، على مستوى الأنف.

ونشرت هناء تدوينة على الحساب الرسمي لها ولشقيقتها على “أنستغرام”، وعلقت عليها: “سلام أحبابنا بعد تفكير طويل، واستشارة العائلة، والأصدقاء أنا، وهناء أخذنا القرار، وخضعنا لعملية تصحيح داخلي، وتجميل الأنف.. الحمد لله مرت العملية في أحسن الأجواء، وحصلنا على النتيجة الطبيعية، التي نريد”.

وأعادت صفاء نشر صورة لهما، مع إبراز أن الجمهور لم يلاحظ فرقا كبيرا في أنفيهما، وهو ما كانتا تطمحان إليه.

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يذكر أن الثنائي صفاء وهناء انسحبتا من حفل في أكادير، بسبب إقصائهما من الصورة الترويجية للحدث، إذ اكتفى المنظمون بصور لطيفة رأفت، ودنيا باطما، وعبد الحفيظ الدوزي.

*صورة قبل خضوعهما للعملية التجميلية