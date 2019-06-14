القضاء يطيح بآخر آمال بنشماش.. رفض طلب الأمين العام للبام لإيقاف عقد اللجنة التحضيرية في أكادير

رفض القضاء الاستعجالي اليوم بمدينة أكادير، طلبا تقدم به حكيم بنشماش لإيقاف عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرةفي مدينة أكادير.

بنشماش الذي كان يطعن في شرعية الاجتماع الثاني لهذه اللجنة التي يترأسها سمير كودار، تقدم بطلب إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يطلب فيه إصدار الأمر بإيقاف انعقاد الاجتماع، لكن المحكمة لم تسايره في ذلك، ما يجعل الاجتماع في حالة قانونية.

وهذه ضربة لكل جهود بنشماش ضد خصومه في تيار المستقبل، وتؤشر على أن نهاية بنشماش على رأس حزبه باتت وشيكة.

يشار إلى أن الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية سيعقد غدا السبت، وسيحضره أغلب أعضاء هذه اللجنة التي انتخبها المجلس الوطني.