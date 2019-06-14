نفوق العشرات من المواشي بسبب “جرثومة” مجهولة و”الكسابة” يتكبدونَ خسائر بالملايين – صور

تكبد العشرات من “الكسابة” خسائر مالية، قُدِرت بملايين السنتيمات في جماعة “تابية” إقليم أزيلال، بعدما أصيبت المواشي بمرض “مجهول”، أدى إلى نفوق العشرات منها، ومرض أخرى، وأفاد فلاحون صغار، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″، أنهم يُسارعون الزمن لإنقاذ مواشيهم، التي بدأت تموت تباعًا.

ومباشرة بعدها، دخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA على خط القضية، بعدما استغاث “الكسابة” بطبيب المكتب، الذي أوفد لجنة طبية للمنطقة قصد تفقد الأمر، وإجراء فحوصات على المواشي من “البهائم”، و”الأبقار”، وكشف مصدر مطلع لـ”اليوم24” أن مكتب السلامة، قام بإعطاء لقاح للمواشي، وأوصى الكسابة بتتبع “أدوية معينة” غير أن انتشار الجرثومة لم يتوقف إلى حدود الآن.

مصدر بيطري أكد لـ”اليوم24″ تضرر هذه المواشي، بسبب جرثومة، قال إنها تُصيب “الجهاز التناسلي” للبهائم، والأبقار، وتبدأ في الفتك بها، إذ تتوفى خلال 5 أيام على الأكثر بعد إصابتها بالجرثومة، مشيرًا إلى أن مصالح مكتب السلامة الصحية، لاتزال قيد تحليل، وإجراء اختبارات على نوعية هذه الجرثومة.

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وأكد “كسابة” من منطقة “تابية”، إقليم مدينة أزيلال، أنهم تكبدوا خسائر، وصلت إلى أزيد من 5 مليون سنتيم، بعد اضطرارهم إلى بيعها، قبل إصابتها بالمرض، ولم ينف المصدر أنه جرى بيع “مواشي” في طور مرضها، بأسعار هزيلة جدًا.