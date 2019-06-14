التراب يُنتخب رئيسًا لمنظمة “IFA” تضم كبار مُنتجي الأسمدة في العالم..إطعام سكان الأرض أهم أولوياتها

انتخب مؤتمر منظمة”IFA” ، المنعقد في مونتريال، من 11إلى 13 يونيو الجاري، مصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) ، رئيسًا لهذا “التكتل العالمي”، الذي يضم كبار موردي الأسمدة في العالم، وهو عبارة عن لوبي عملاق، تتجمع فيه كبار شخصيات الدول، التي تشتغل في مجال “الفوسفاط، والأسمدة”، ويضم 480 عضوية تنحدر من 68 بلدًا.

واعتبرت منظمة(fertilizer) ، التي هي في الأصل عبارة عن “جمعية” غير حكومية تتخذ من “باريس” عاصمة لمقرها، أن مصطفى التراب، هو أول رئيس من القارة الإفريقية لهذه المنظمة في تاريخها، الذي يصل اليوم إلى 90 سنة، بعدما خلف التراب رئيس المنظمة الهندي “غاكاش كابوُيغ”، المدير الإداري للمجموعة الهندية “IFFCO ” للأسمدة.

السيكرتارية المديرة للتجمع

المنظمة المذكورة أكدت أنها تتكتل بهدف ضم “كبار موردي” الأسمدة، والفوسفاط في العالم، ولإعطاء الأولوية للإشراف البيئي، والاستخدام المستدام للأسمدة.

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وقال مصطفى التراب: “يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية المهمة، ومن أبرز تحديات “الراب الجديدة في المنظمة، قيادة المنظمة للتفكير أكثر في كيفية معالجة التحدي الحرج، المتمثل في إطعام سكان العالم المتناميين.”

مكتب الفوسفاط ليس عضوا فقط..شريكا أيضًا

وأعلن التراب عن تقييم استراتيجي واسع النطاق لـ (IFA2030)، أجرته المنظمة برئاسة مديرها السابق حول الكيفية، التي يمكن بها زيادة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا في العالم، وقال التراب “لا تزال صناعة الأسمدة العالمية ملتزمة بالإشراف على البيئة، وبناء علاقات مع أصحاب المصلحة” ومن جهتها قالت شارلوت هيبراند، المدير العام للاتحاد الدولي لصناعة الأسمدة “نحن متحمسون لمواصلة هذا المسار المهم تحت رئاسة تراب.”