فيتنام: تسليم أول سيارة مصنّعة محليا الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتزم مصنع "فينفاست"، الذي يُعد أكبر مصنع سيارات فيتنامي، تسليم أولى السيارات الموجهة للسوق المحلية التي تشهد توسعا سريعا، يوم الإثنين المقبل، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأُطلقت فينفاست قبل عامين، وهي متفرعة من "فينغروب"، أكبر مجموعة خاصة في البلاد يملكها الملياردير بام نات فونغ، أثرى رجل في فيتنام.

وقال مدير عام فينغروب، نغوين فييت كوانغ: "في أقل من 72 ساعة، ستكون أولى السيارات من صنع فيتنامي في شوارع فيتنام".

وأضاف كوانغ من مصنع المجموعة الواقع في هابونغ، أن هناك طلبيات لتسليم عشرة آلاف سيارة "وعشرات آلاف" الدراجات الكهربائية.

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بدوره، عبر رئيس الوزراء الفيتنامي، نغوين شوان بوك، عن أمله في أن تساعد هذه السيارات فيتنام على اكتساب مكانة في هذا القطاع، على غرار ألمانيا واليابان.

وقال بوك: "الفيتناميون قادرون على القيام بما يقوم به العالم".

وكشفت الشركة عن أول طرازين تصنعهما أحدهما سيارة رباعية الدفع، أمام عالم السيارات في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر، بحضور نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام. وتعتزم أيضا صنع حافلات كهربائية ودراجات نارية.

وكانت البلاد تجمع أساسا سيارات أجنبية لسوقها المحلية التي تشهد نموا سريعا، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 22% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 بحسب رابطة مصنعي السيارات في فيتنام.