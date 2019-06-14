ريال مدريد يحدد قيمة لاعبه خاميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني أبدى جاهزيته للاستغناء عن خدماته لاعبه الكولومبي، خاميس رودريغيز، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وعاد الدولي الكولومبي للنادي الملكي عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونخ الألماني، التي دامت لمدة عامين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الريال لا يمانع بيع رودريغيز لنابولي هذا الصيف، لكن الصفقة تتوقف على توصل الطرفين لاتفاق بشأن المقابل المادي.
وطلب نادي العاصمة الإسبانية الحصول على 42 مليون يورو، وهي قيمة مماثلة للشرط الذي وُضع في عقد إعارة اللاعب للبايرن، حال أراد النادي البافاري تفعيل خيار الشراء.
ويجد مسؤولو نابولي أن المبلغ المطلوب للتخلي عن صاحب الـ27 عامًا مرتفعًا للغاية، لذا يحاولون التفاوض مع إدارة النادي الإسباني لتخفيضه.
يذكر أن بايرن ميونخ أعلن مؤخرًا عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقد رودريغيز، بناء على طلب اللاعب نفسه، لرغبته في اللعب مع فريق آخر يشارك معه بصفة منتظمة.
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