آرسنال يواجه عقبة لتحقيق رغبة المغربي زياش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات النجم المغربي، حكيم زياش، من أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن زياش يتمنى الانتقال إلى آرسنال في الموسم المقبل، لأنه يبحث عن خوض تحديات جديدة بعيدًا عن الدوري الهولندي.

وأشارت إلى أن الجانرز يستهدف ضم حكيم زياش، لكن تظل الأزمة أن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أياكس تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ الميزانية المخصصة لصفقات الجانرز في الميركاتو الصيفي، 40 مليون جنيه إسترليني، أي أن ضم زياش بمفرده سيقضي على أكثر من نصفها، وهو ما يقلق مسؤولي الجانرز.

يذكر أن زياش لعب دورًا بارزًا هذا الموسم في حصد أياكس للقب الدوري الهولندي، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.