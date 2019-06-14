الصين: تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي لأدنى مستوى في 17 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني، في أيار/ مايو الماضي، على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوياته فيما يزيد عن 17 عاما كما سجل الاستثمار ضعفا، في وقت عززت فيه الولايات المتحدة الضغوط التجارية على بكين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة خمسة في المئة في شهر أيار/ مايو، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مُخالفا توقعات المحللين بأن يرتفع بنسبة 5.5 بالمئة.

وتُعدّ هذه القراءة هي الأضعف منذ أوائل عام 2002، وكانت الصادرات من بين عوائق الأداء الرئيسية التي تسببت في ذلك، حيث لم تسجل سوى نسبة نمو هامشية.

ونمت استثمارات الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن بكين بحاجة إلى تنفيذ المزيد من التدابير الداعمة للنمو قريبا.

وأعلن البنك المركزي الصيني بعد ساعات من صدور البيانات الضعيفة والتي شكلت مفاجأة، عن دعم جديد للبنوك الصغيرة بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، وذلك على الرغم من توقع المحللين بأن تطبق بكين إجراءات أكثر شمولا في الشهور المقبلة إذا تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.