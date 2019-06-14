شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني: لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح بالاعتصام مجددا أمام مقار الجيش في الخرطوم، مشيرا إلى أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي، باستئناف التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، خلال 24 ساعة، لكن التحالف المعارض يرفض الاستجابة للدعوة.

وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى كانت تملي علينا شروطا أو مطالب، والمسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب".

وأكد الكباشي، أن المجلس العسكري لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات و"لو خلعوا الزي العسكري".

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وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أول أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة.

وأشاد بيان لتجمع المهنيين السودانيين بمشاركة الشعب السوداني في الإضراب وتوحده حول مطلبه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر سودانية، إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.