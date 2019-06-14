شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي السوداني يدرس المقترحات الأمريكية للوصول لحل سلمي في البلاد والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي، أن المجلس يدرس كافة المقترحات الأمريكية من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال كباشي - في تصريح مع قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة -: "إن المجلس السوداني يدرس حاليا الآراء والمقترحات التي قدمها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية تيبور ناجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من هذا المأزق".

وأشار كباشى، إلى اهتمام كافة الدول بالشأن السوداني، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس العسكري لن يتلقى إملاءات من أي دولة.