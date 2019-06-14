شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:35 مساءً, 14 يونيو 2019 م
أعلنت شركة ناقلات النفط الكویتیة تعرض الناقلة الكویتیة (برقان) لحادث تصادم بسیط مع باخرة حاویات سنغافوریة
(إكسبرس ماھاناندا) الیوم الجمعة في میناء (شیتاغونغ) بجمھوریة بنغلادیش الشعبیة.
وقالت (الناقلات) في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملیة تفریغ شحنتھا بشكل طبیعي وآمن في میناء
(شیتاغونغ) ببنغلادیش ووقع الحادث أثناء مغادرة الناقلة للمیناء بإشراف وإرشاد كاملین من سلطة المیناء حسب إجراءات وقوانین الملاحة العالمیة.
وأوضحت أن الحادث جاء نتیجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة (برقان) لحادث التصادم البسیط مع باخرة الحاویات
(إكسبرس ماھاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.
وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم یتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشریة من جمیع الأطراف وأن الوضع تحت السیطرة إذ إن الناقلة (برقان) حالیا
راسیة بأمان على رصیف المیناء البنغلادیشي بإشراف وسلطة المیناء بالتنسیق مع الشركة لضمان سلامة الناقلة وأفرادھا.
وذكرت أن عملیات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدیة خدماتھا الطبیعیة كالمعتاد مبینة أنھ سیتم إجراء التحقیق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي
أدت إلى وقوعھ واتخاذ كل الإجراءات القانونیة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا. (ا
كانت هذه تفاصيل خبر “الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.