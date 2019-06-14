جزائية صالح سدير تقود عندليب الفرات لعبور الصناعات الكهربائية

رياضة 2019-06-14 | 18:15 138 مشاهدة قاد اللاعب صالح سدير، فريقه نفط الوسط، للفوز على الصناعات الكهربائية 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي في اطار منافسات الجولة 12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. ونجح سدير في ترجمة ركلة جزاء منحت لفريقه بنجاح، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة وضعته في المركز السادس برصيد 44 نقطة. وفي بقية المباريات، تعادل فريق الحسين مع النجف 0-0، فيما تغلب الحدود على السماوة 3-0.



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